Artefacto explosivo usado en ataque de Salamanca fue detonado a distancia

El artefacto explosivo que detonó, el domingo 19 de septiembre del 2021, en Salamanca, Guanajuato, y que cobró la vida del propietario del restaurante Barra 1604 y la del gerente del establecimiento, además de lesionar a cinco personas, fue detonado a distancia.

Según las investigaciones, la principal hipótesis que se tiene, es que se trata de un ataque dirigido al dueño del establecimiento y quienes entregaron la caja en forma de regalo, no están involucrados.

“Apunta a un ataque directo, en el que se elaboró precisamente este artefacto explosivo. Se ideó el cómo poderlo transportar, no se utilizó ninguna de las plataformas de las establecidas formalmente de manera comercial, se utilizó a estos jóvenes. Ellos lo trasladan y, bueno, fue la detonación remotamente del artefacto”, señaló Carlos Zamarripa, el fiscal General de Justicia de Guanajuato.

El Fiscal de Guanajuato dijo que ya se recabó el testimonio de uno de los jóvenes que llevaron el paquete.

“Era una plataforma, digamos, personal la que tenían estos chicos que llevaron a cabo este traslado de este paquete que finalmente resultó ser una bomba. Lamentablemente han utilizado a quien se dedica a estos traslados de manera informal, o no bien establecido, y en donde prácticamente estos traslados se hacen de manera anónima. Ahora sabemos que también la delincuencia los ha estado utilizando”, continuó el fiscal.

La Fiscalía insistió que este ataque no se trató de alguna extorsión al establecimiento.

“Que había ya denuncias de extorsión desde hace más de seis meses, digo, el establecimiento hace seis meses no existía, entonces no podía a ver ni siquiera, no había ni establecimiento”, aseveró Zamarripa.