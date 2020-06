Arrojar salsa a víctima, nueva modalidad de robo sin violencia en Roma-Condesa, CDMX

En el corredor Roma-Condesa y en algunas zonas del sur de la Ciudad de México (CDMX), delincuentes arrojan salsa y al limpiarla roban a transeúntes sin violencia.

El pasado 7 de mayo, Mariana Mañón salió a pasear a su mascota y en la esquina de Río de Janeiro y Durango, en la colonia Roma, le aventaron un líquido a la espalda para robarle.

Pensé que era agua de un balcón, cuando una señora se acerca conmigo a ofrecerme una servilleta y diciendo pobrecita. Pinches chamacos. Te embarraron caca. Y yo diciéndole ‘no señora, huele como a salsa BBQ. Empieza como a tratar de limpiarte y en ese movimiento, yo no me doy cuenta, me sacan la cartera”, señaló Mariana.