Mikel Arriola propone un observatorio ciudadano, de ganar en la CDMX

Mikel Arriola presentó su “Estrategia de Atención a Grupos Vulnerables”.

Ante miembros de la Confederación Nacional de Organizaciones Popular (CNOP), el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al Gobierno de la Ciudad de México se comprometió con niños, mujeres y adultos mayores a cumplir el pacto por la Niñez, combatir la obesidad y sobrepeso, becas a madres solteras y la transformación de espacios para la atención y recreación de los mayores de 60 años.

En entrevista, Arriola planteó la creación de un observatorio ciudadano para evaluar y vigilar las promesas de campaña y así cumplirlas en caso de ganar la elección.

Descalificó a Morena por proponer un referéndum.

“Yo creo que eso ya, son cosas muy exóticas que han tratado de construir estos señores de López Obrador, pero esto de decirle a la gente que si no cumple se va, es populismo. Lo dijo Hugo Chávez y siguen ahí, llevan veinte años. Eso es populismo puro, yo no voy a incurrir en populismo, yo voy a cumplir mis promesas y el proceso de revisión del cumplimiento de las promesas se llama democracia, pero que no le quieran dar atole con el dedo a la gente”, apuntó Mikel Arriola.

Por la tarde acudió a la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación para presentar sus propuestas.

Durante su presentación, el aspirante fue interrumpido por uno de los asistentes.

“Cómo no estoy de acuerdo, utilizando mi derecho, le doy la espalda, más que nada porque no es un hombre honesto”, le dijo.

Mikel Arriola respondió: “Haga usted lo que quiera”.

Se escuchó entre los asistentes que le gritaron al manifestante: “Respeta pendejo”.

El inconforme fue sacado del auditorio para que Arriola terminara de plantear sus propuestas.

Con información de Álvaro Márquez.

LLH