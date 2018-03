Arriola presenta denuncia contra Barrales por supuesto enriquecimiento ilícito

Mikel Arriola, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al Gobierno de la Ciudad de México, presentó este miércoles ante la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia de hechos contra Alejandra Barrales por supuesto enriquecimiento ilícito y evasión fiscal.

Vestido con traje azul y acompañado por su equipo de campaña llegó al Ministerio Público federal en Fray Servando Teresa de Mier en la colonia Centro para entregar el documento.

Al salir, en entrevista, cuestionó la trayectoria de la candidata del Frente y la llamó a transparentar su patrimonio si quiere ocupar un cargo público.

“Yo creo que lo más importante es que la gente sepa que Alejandra Barrales acumuló una fortuna de 100 millones de pesos. Lo electoral no lo sé, no sé qué pueda pasar, pero es profundamente inmoral, no nos acostumbremos a lo inmoral en la política, no nos acostumbremos a que los políticos sean los millonarios, sean los nuevos ricos, tengan casa en Las Lomas, tengan casas en Miami; ¿Cómo podemos comprender que una mujer que fue presidente de un partido de izquierda, que se dice austero, tenga un departamento en Miami de un millón de dólares y una casa de 42 millones en Las Lomas?, que rinda cuentas”, expuso Mikel Arriola.

Al final, Mikel Arriola dijo que Alejandra Barrales le está haciendo el trabajo sucio al partido de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) por actuar de manera inmoral, atípica e ilegal.

Con información de Álvaro Márquez.

LLH