Arriola pide a autoridades garantizar seguridad durante jornada electoral

Mikel Arriola, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al Gobierno de la Ciudad de México, visitó las delegaciones Tláhuac y Tlalpan.

En su penúltimo día de actividades de campaña, Arriola comenzó su gira en el Parque Lago de los Reyes, en Tláhuac, en donde conmemoró el Día Internacional de la Lucha Contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de las Drogas, porque, dijo, este territorio se ha convertido en una delegación en donde el crimen organizado y la venta de droga han aumentado en los últimos años.

Después, en entrevista, hizo un llamado a las autoridades para garantizar la seguridad durante la jornada electoral.

El encargado de la seguridad es el jefe de Gobierno, el encargado de la seguridad del proceso es el Instituto Electoral y yo les pido que garanticen la seguridad y le pido a los partidos contrarios PAN, PRD, Morena que no se confronten, y que no pongan en riesgo por una lucha política de votos, no pongan en riesgo la integridad de las personas que vamos a participar en el proceso”, señaló Arriola.