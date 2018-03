Arriola apoya propuesta de seguridad social para trabajadoras domésticas

El candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al Gobierno de la Ciudad de México, Mikel Arriola, acudió este viernes santo a la misa de las siete palabras, en la Catedral Metropolitana. Aseveró que apoya una propuesta para la seguridad social de las trabajadoras domésticas.

Tras salir de la ceremonia religiosa, habló sobre su apoyo total a la propuesta de José Antonio Meade de hacer deducible del Impuesto Sobre la Renta, la aportación voluntaria de los patrones, para la seguridad social de las trabajadoras domésticas.

La deducción me parece que es viable, me parece que es una muy buena idea porque las servidoras domésticas son un gremio que no ha sido cubierto, no por guardería, ni ahorro para el retiro, ni por seguridad social en general, ni por ayuda, ni apoyo en materia de salud. Entonces si se hace deducible ese gasto podría darle el Seguro Social, cobertura en medicina, hospitalización, pensión y ahorro para el retiro a más o menos 3 millones de trabajadoras en todo el país”, dijo Arriola Peñalosa.