Arriola acusa al Gobierno de la CDMX de ser partícipe en la compra del voto

Este lunes, Mikel Arriola visitó la delegación Benito Juárez.

El candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al Gobierno de la Ciudad de México acompañó al candidato a la Alcaldía, Carlos Girón, a su cierre de campaña, en un foro cultural del Pueblo de Xoco.

Al salir, en entrevista, habló sobre los próximos comicios y acusó a los gobiernos delegacionales y al gobierno central de ser partícipes en la compra del voto.

Yo no descarto el fraude electoral. Yo creo que lo están operando y más evidencia no puede haber. Lo que me preocupa es que ya a nadie le sorprenda encontrar una camioneta con despensas de la ciudad, de la secretaría que quieras. ¿Qué tienen que hacer con despensas en camionetas de Poder Ejecutivo de la ciudad? Obviamente no hay que pedirle, que vamos a pedirle al jefe de Gobierno, él está operando esta elección en favor de Alejandra Barrales que está hundida en el tercer lugar y que hoy no abona en absoluto al fortalecimiento de la democracia”, aseguró Mikel Arriola.