Arriba segundo lote de vacunas contra COVID-19 a Coahuila

A Coahuila han llegado 17 mil 550 vacunas contra COVID-19, divididas en dos envíos, coordinados por las autoridades militares.

El pasado 28 diciembre del 2020 arribó el primer envío de 8 mil 775 dosis, cuya aplicación está por concluir.

Su aplicación inició en Saltillo, Torreón, Monclova y Piedras Negras, exclusivamente para personal de primera línea que atendía los hospitales Covid de las cinco regiones del Estado.

El martes 5 de enero, arribó un segundo lote también de 8 mil 775 vacunas que completarían este primer cargamento para Coahuila.

La distribución para la región sureste, que comprende municipios como Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga, fue un total de 5 mil 850 dosis.

Para la Región Laguna, entre Torreón, Matamoros y Viesca, recibió un número similar de 5 mil 850.

La zona Centro-Desierto, a la que pertenecen: Monclova, Frontera, Cuatro Ciénegas, Escobedo y Lamadrid, concentró mil 950 vacunas.

La Carbonífera y Norte, donde están los municipios de Piedras Negras, Acuña, Sabinas y San Juan de Sabinas, obtuvieron 3 mil 900 dosis.

Detalló que analizan en conjunto con la federación, incluir en esta primera etapa, a personal de hospitales privados, incluso a adultos mayores que padezcan por lo menos 3 enfermedades.

“Hemos estado analizando la situación en conjunto con México, eh, con la doctora Miriam Vega, que es la titular de esto y estamos cambiando un poquito la dinámica, vamos a vacunar a los que tengan total o parcial contacto con Covid y a los administrativos que no tienen nada de contacto probablemente no los vacunemos en esta camada, aunque sean de esos mismos hospitales, nos vamos a otros hospitales que no estaban completados como los hospitales universitarios, magisterio y los particulares. Vacunar al personal de riesgo o a las personas de riesgo del Estado, quienes son los de más riesgo, mayores de 70-75 que tengan comorbilidades”, refirió Roberto Bernal Gómez, secretario de Salud de Coahuila.