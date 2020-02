Arrestan a dos policías por desalojo con violencia contra normalistas en Chiapas

En Chiapas, dos policías estatales del grupo antimotín que participaron en el enfrentamiento con normalistas el pasado 16 de febrero, donde resultaron lesionados cuatro personas, fueron detenidos como probables responsables de los delitos de abuso de autoridad.

La Fiscalía General del Estado de Chiapas indicó también que trabajan para identificar a estudiantes normalistas por actos vandálicos y lesiones a cuatro policías previo al enfrentamiento.

De los tres estudiantes hospitalizados, uno de ellos ya fue dado de alta, dos permanecen hospitalizados; el estudiante de la Normal de Ayotzinapa, Guerrero, continúa en estado grave.

La Secretaría de Educación del Estado reconoció que no tiene facultades en la Escuela Normal Rural Mactumaczá para evitar los actos violentos que realizan constantemente los estudiantes.

No tenemos nosotros permitido el acceso a la escuela normal rural Mactumaczá, no ingresamos, no podemos ingresar a la escuela estamos atendiendo las necesidades de infraestructura, y se acuerda mediante mesas de trabajo, se acuerda que vayan comisiones hacer la revisión”, manifestó Rosa Aidé Domínguez Ochoa, secretaria de Educación en Chiapas.