Denuncian que arrestos por no usar cubrebocas en Quintana Roo no se aplica a turistas y sí a pobladores

Para evitar contagios de COVID-19, el gobierno de Quintana Roo implementó desde este fin de semana como falta administrativa no portar cubrebocas, por lo que de no cumplirse, las personas serán acreedoras a una multa económica o arrestos. De inmediato empezaron a circular denuncias de que solo se estaba aplicando a los locales y no así a los turistas.

Un joven fue uno de los 15 detenidos este fin de semana por no usar cubrebocas en Cancún, Quintana Roo. Las penas van de los mil 500 pesos hasta los mil 800 de multa o bien, de 24 a 36 horas de arresto.

Desde que comenzó la medida este fin de semana, los pobladores de la zona acusaron en redes sociales a la Policía del estado de realizar detenciones selectivas, ya que, aseguran, solo se estaba deteniendo a personas de tez morena.

Durante este fin de semana, la #PolicíaQuintanaRoo aseguró a 15 personas por la Falta Administrativa en materia de Salud del Artículo 537 Fracción XII del Bando de Gobierno y Policía del municipio de Benito Juárez, así como por no acatar las indicaciones de la autoridad 2/3 — SSP_QROO (@SSP_QROO) July 5, 2021

y escandalizar en vía pública, conductas previstas y sancionadas en los artículos 532, fracción I y 533, fracción I del mismo ordenamiento legal. Exhortamos a la sociedad quintanarroense a seguir con los hábitos de higiene y salud, para evitar retroceder al semáforo rojo. 3/3 — SSP_QROO (@SSP_QROO) July 5, 2021

“En todos los destinos turísticos donde van extranjeros (Cancún, Puerto Vallarta, etc.) el uso de cubrebocas es prácticamente nulo, pero en Quintana Roo el punitivismo sólo aplica para los más desfavorecidos”, denunció Ángel Plascencia. “Queda claro que sólo aplica para los más desfavorecidos!”, señaló Angela. “A casi un año de negligencia gubernamental en Quintana Roo, donde las autoridades han permitido la llegada masiva de turistas sin exigirles el uso de cubre bocas y aislamiento, hoy se les ocurre castigar solo a los obreros con cárcel por no usar cubrebocas”, enfatizó Karina Velasco.

Incluso, señalan que en la fotografía que colocó la misma institución de los detenidos no existe ninguna persona con otro tipo de fisonomía.

Este fin de semana, como parte de las acciones para prevenir contagios por COVID 19, la @SSP_QROO, exhorta y vigila que la ciudadanía cumpla con las medidas sanitarias, como lo son mantener una sana distancia y el uso obligatorio de cubrebocas. 1/3 pic.twitter.com/M3MAv9sQ6K — SSP_QROO (@SSP_QROO) July 5, 2021

También señalaron que en la zona turística no se han implementado las mismas medidas punitivas.

Tal es el caso de una fiesta masiva realizada el sábado, el mismo fin de semana que entró en vigor la medida, en un club de playa la cual fue denominada “Coco Beach Party” , en la que ninguno de los asistentes utilizaron cubrebocas ni guardaron la sana distancia.

