Arrestan a la actriz porno Stormy Daniels en club nocturno de Columbus

La actriz porno, Stormy Daniels, que asegura haber mantenido una aventura con el presidente estadounidense, Donald Trump, fue detenida en un club de “striptease”, afirmó hoy su abogado en Twitter.

Just rcvd word that my client @StormyDaniels was arrested in Columbus Ohio whole performing the same act she has performed across the nation at nearly a hundred strip clubs. This was a setup & politically motivated. It reeks of desperation. We will fight all bogus charges. #Basta — Michael Avenatti (@MichaelAvenatti) 12 de julio de 2018

Según tuiteó el abogado, Michael Avenatti, la actriz fue arrestada “por supuestamente permitir que un cliente la tocara cuando estaba en el escenario de una forma no sexual”.

She was arrested for allegedly allowing a customer to touch her while on stage in a non sexual manner! Are you kidding me? They are devoting law enforcement resources to sting operations for this? There has to be higher priorities!!! #SetUp #Basta — Michael Avenatti (@MichaelAvenatti) 12 de julio de 2018

El abogado consideró que se trata de una “trampa políticamente motivada” que “atufa a desesperación”.

“¿Me están tomando el pelo?”, se preguntó Avenatti. “¿Están destinando recursos de los cuerpos de seguridad (…) para esto? ¡Tiene que haber prioridades mayores!!! Basta”, añadió.

Según el abogado, Stormy Daniels -cuyo nombre real es Stephanie Clifford- fue arrestada en Columbos, Ohio, mientras ofrecía el mismo espectáculo que en otros clubs de todo el país.

Avenatti confía en que su cliente sea liberada pronto bajo fianza, cree que será acusada de un delito menor por permitir “tocar” y asegura que lucharán contra las “falsas acusaciones”.

We expect her to be released on bail shortly. We also expect that she will be charged with a misdemeanor for allowing “touching.” We will vehemently contest all charges. #Basta — Michael Avenatti (@MichaelAvenatti) 12 de julio de 2018

Stormy Daniels, de 39 años de edad, aseguró haber tenido una aventura con Donald Trump, en 2006, y dice que éste compró su silencio.

El presidente de Estados Unidos negó las acusaciones y Daniels lo demandó por difamación.

