Arrestan al actor Richard Grieco por estar ebrio, en aeropuerto de Dallas

El actor estadounidense Richard Grieco, recordado como el “detective Dennis Booker” en la serie 21 Jump Street, fue arrestado ebrio en el Aeropuerto Internacional Fort Worth, en Dallas, Texas

Grieco, de 54 años, se encontraba en Texas e intentó viajar a Pensilvania, sin embargo, fue enviado a la cárcel ya que “bebió demasiado”.

Fuentes policiales indicaron que un agente le negó el embarque debido a su estado de ebriedad, al actor se le vio en el mostrador con problemas para sostenerse y gritándole a los empleados, informó TMZ.

Tras llamarle y tratar de conversar con él, admitió haber ingerido dos bebidas alcohólicas antes del vuelo, sin embargo, los policías señalaron que se encontraba muy inestable, por lo que lo detuvieron por intoxicación pública.

Richard, quien debutó en la televisión en 1987 con la serie One life to live dio el salto a la fama dos años después con 21 Jump Street, en la que compartió créditos con Johnny Depp y Holly Robinson Peete.

En 1991 protagonizó su primera película, If looks could kill, de William Dear, tras lo cual alternó su carrera con proyectos televisivos.

Con información de Notimex

