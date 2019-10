Arrastrado, pero cumplidor; Jorge Escandón, alcalde de Las Margaritas, Chiapas

Jorge Luis Escandón Hernández, quien fue arrastrado brutalmente en calles de Chiapas por un grupo de pobladores de la comunidad Santa Rita Invernadero, aseguró que él buscará el dialogo con quienes así lo trataron.

Yo lo que buscaba era cómo me salvaba en ese momento, me llevaban arrastrando y yo le decía al chofer que se parara, en ese momento buscaba como esquivar algún golpe malo que podía darme en alguna banqueta, imagínese, le decía al chofer ‘párese, párese’, además iba muy rápido la camioneta, en todo momento tuve la convicción de que me podía suceder algo malo”, relató el edil.

Tras haber sido arrastrado por las calles de Las Margaritas, el presidente municipal, Jorge Luis Escandón Hernández, revivió la agresión por parte de pobladores de Santa Rita Invernadero, que el martes por la mañana, irrumpieron violentamente en sus oficinas y lo sacaron.

Cuando llegaron a mi oficina ya iban con palos, incluso con un laso, yo me resistí a subir a la camioneta, fue cuando los compañeros de la presidencia salieron a repeler la agresión, y ahí fue cuando me ataron a la camioneta del brazo, se jaló y cuando yo me caí y comenzó a arrastrarme como 60 u 80 metros; me siento muy bien, tengo algunos raspones, pero nada de gravedad, físicamente estoy bien y moralmente muy fuerte”, dijo el presidente municipal.