Arranque de campañas, el análisis en Estrictamente Personal

El analista político Guillermo Sesma y el periodista Enrique Hernández discutieron el inicio de las campañas en la mesa de Estrictamente Personal con Raymundo Riva Palacio. El primer tema fue el hashtag #NoLeSaquen, creado a raíz del reto que lanzó José Antonio Meade a sus rivales para aclarar el origen de sus patrimonios. ¿Crecerá el tema sobre los bienes patrimoniales?, preguntó Riva Palacio.

Guillermo Sesma dijo que este es el tipo de rencillas que los ciudadanos deben provocar y que, sin importar de que partido es Meade, el reto es explicar. El hashtag es un reflejo de que los ciudadanos queremos saber qué pasó, dijo Sesma. “No ha sido aclarado lo de Anaya hasta ahorita”.

Riva Palacio enfatizó que el tema del patrimonio no deberían debatirlo los candidatos y que, en sociedades avanzadas, lo hacen los medios de comunicación, a lo que Enrique Hernández respondió: “De alguna manera se ha generado desde los medios de comunicación, está el pleito de El Universal con Anaya (..) y le dieron el favor a El Universal. Anaya dijo ‘no comparto la decisión, la respeto’. Yo creo que como estamos hoy, no va a haber una explicación desde la postura del candidato del frente, por supuesto. Y Andrés Manuel ¿qué va a decir? El de Copilco se lo dio a sus hijos, donde vive en la Del Valle es de su esposa, y él no tiene nada”.

Incluso Meade, agregó Enrique Hernández, “cuando se publicó una nota sobre la ampliación de su casa y demás, él dijo que esa casa no estaba a su nombre, salvo el pedacito que añadieron a su terreno, que sí era de su propiedad, pero lo demás era de su esposa. (…) No sé qué tanto le va a redituar, yo lo que veo es que Meade está con todas las ganas de tratar de figurar en la campaña, de inicio, lo cual es lo que tiene que hacer. Es como el Cruz Azul el sábado contra el América, está arriesgando el Cruz Azul, no, no está arriesgando, está haciendo lo que tiene que hacer porque está eliminado. José Antonio Meade tiene que hacer algo porque está prácticamente fuera de la liguilla”.

Guillermo Sesma consideró que Meade va a tener oportunidad en los debates y recordó que, si Donald Trump no hubiera tenido tantos debates, quizás no hubiera llegado a la Presidencia de Estados Unidos. “Hoy en México lo que tenemos corto son los debates, me gustaría ver a nuestros candidatos no en 4, en 7, no va a pasar..”

Riva Palacio acotó que en Estados Unidos hay una cultura abierta donde se debate y si los candidatos no participan hay un costo social y político. En México, dijo, Andrés Manuel López Obrador acudirá a los debates porque son obligatorios y porque sigue la lógica del que tiene la ventaja: ‘no me muevo’.

Sesma recordó que en el tema del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), AMLO dijo una mañana que escucharía a los expertos técnicos y por la tarde, en León, dijo que va a echar para atrás el proyecto, “su discurso va a generar fricción, no pueden evadir estos temas, ojalá los candidatos asuman el tema de que sí tienen que ser honorables, de que sí deberían presentar su declaración patrimonial 3de3, Meade ha sido el único candidato que no ha presentado su 3de3. Si estás exigiéndoles a los de la mesa o a tus pares, o a los otros candidatos, que presenten su transparencia, ya deberías de estar presentando tu 3 de3”.

Enrique Hernández resaltó que es una contradicción este primer debate que propone Meade, porque no ha presentado su 3de3 y quiere hablar de propiedades, trayectorias y de cómo viven los candidatos.

Lizeth Parra agregó que, en un proceso electoral, las personas tienen esperanza de que habrá un cambio de poderes y porque ven una oportunidad de renovación; quieren saber quiénes vienen y quiénes vienen al cambio. Aunque, dijo, con la información de redes sociales aumenta la molestia social.

Enrique Hernández señaló que al leer encuestas no sólo hay que ver quien tiene la rebanada mayor del pastel y mencionó la encuesta de Nación 321, que depende de El Financiero, sobre millennials, votantes entre 18 y 34 años; 51% de las preferencias están con Andrés Manuel López Obrador. “Sin embargo, las propuestas del aeropuerto, la de amnistía, no están a favor de esas propuestas, los mismos que están poniendo a Andrés Manuel con 51%”.

Guillermo Sesma explicó que los millennials, los que vienen después de la generación X y nacieron entre 1980 y el año 2000, están mayormente con AMLO, pero “no sabemos mucho de los millennials como movimiento social, es decir, no sabemos si los millennials vayan a votar o no. De ese 50 por ciento que dice que está con Andrés Manuel, ¿irán a votar o no?”

Sesma cuestionó cuál es el tema de la elección. “Imagínate que estamos en el cuarto de guerra de cualquiera de los candidatos, ¿cuál es el tema de la elección?, como mexicanos ¿qué nos está moviendo?… ¿qué es el tema de esta elección?, ¿la corrupción?”

Sobre los temas del arranque de campaña, Riva Palacio dijo que AMLO ha hecho énfasis en la corrupción porque es dueño del tema desde hace 20 años. Si pensamos en los millennials, agregó, el tema del Hacketón de Ricardo Anaya estaba dirigido a ellos. Respecto a Meade, dijo que su discurso es muy propositivo, porque no tiene margen para meterse en seguridad o corrupción. Consideró que Margarita Zavala toma el tema de la seguridad pública como uno de sus principales temas de arranque, le apuesta al recuerdo de lo que hizo Felipe Calderón durante su gobierno. Y, agregó Riva Palacio, cuando el 92% de los mexicanos quiere al Ejército en las calles, no es mala propuesta. “Tenemos aquí perfilados ya cuáles son los ejes centrales de los candidatos, ¿qué está más cerca de la gente, seguridad pública o corrupción?”

Guillermo Sesma destacó que el tema de economía no figura.

Enrique Hernández agregó que el tema de inseguridad es más cercano a la gente y que en campañas anteriores ningún candidato agarró esa bandera porque era difícil simpatizar con la gente, en 2006 y 2012, debido a las cifras de secuestros y delincuencia organizada. “Margarita le apuesta eso, porque es su apuesta”, afirmó Hernández.

Sobre Anaya, consideró que se ve “menos sostenido en el discurso que Andrés Manuel López Obrador y Margarita Zavala, en este primer arranque”.

Guillermo Sesma añadió que Anaya no tiene un hilo conductor en la campaña.

Sobre Meade, Hernández dijo que tiene un handicap porque la economía no es un tema fuerte, “porque es su mero tema”.

Raymundo Riva Palacio preguntó qué tan polarizada está la sociedad. Enrique Hernández dijo que regresa el tema Venezuela, el miedo social y la contención de la gente, “pero aquí no ha gobernado la izquierda y ya estamos descontentos, igual que en Venezuela”.

Guillermo Sesma dijo que hay dos modelos: uno es el de AMLO y el otro el de Anaya, Meade y Margarita Zavala,

Señaló que conforme avancen los debates, esta polarización irá en aumento, como en las otras dos elecciones. “Sí es preocupante, porque los ciudadanos vamos a seguir luchando en las casas, en las fiestas, porque hay dos proyectos de nación y, además, en esta ocasión, a diferencia de las otras dos ocasiones me parece que los ánimos están más caldeados”.

Raymundo Riva Palacio retomó un dato de Latinobarómetro, sobre el declive, en los últimos 10 años, en la parte de satisfacción democrática en América Latina por el tema de la corrupción y preguntó si habrá voto sobre modelo de nación o voto de castigo.

Guillermo Sesma respondió que será una combinación. “No te puedo decir que va a haber uno, ¿con cuántos millones de votos va a ganar el presidente de la República?, ¿cuántos va a tener Andrés Manuel, Meade, Anaya o Margarita?, ¿18, 20 millones? En esos 18 o 20 millones habrá una mezcla (…) el que gane la elección con 20 millones de votos, somos 130 millones de habitantes, otra vez va a ser una minoría, otra vez va a ser el 30 % del padrón electoral (…) eso hace que sea muy difícil gobernar. ¿Qué pasaría si gana Anaya, Meade o Margarita? Pues van a decir que hubo fraude, porque todas las encuestas te vienen diciendo que los amplios márgenes”.

“Que lo discutan en el Congreso y que aprueben una segunda vuelta en todo caso”, concluyó Enrique Hernández.

Con información de Estrictamente Personal

MLV