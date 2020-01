Arrancones al sur de la CDMX terminan en accidente; tres lesionados

Una supuesta competencia de arrancones terminó en un fuerte accidente vehicular, en la alcaldía Coyoacán, en el sur de la Ciudad de México.

A mí me rebasaron frente a los Viveros, alcancé a escuchar los acelerones que traían, lo espejeo y me alcancé a orillar. Me orillo y pasan vueltos. Venían echando arrancones desde Miguel Ángel de Quevedo”, narró Enrique Villa Gómez, presente en el lugar.