Arranca programa para que mexicanos repatriados acrediten experiencia profesional

Mexicanos expatriados podrán acreditar su experiencia profesional estando en nuestro país, tendrán reconocimiento oficial de la SEP.

Es por esto que este miércoles arrancó el programa de promoción para la certificación de competencias laborales de los mexicanos repatriados “México Reconoce tu Experiencia“.

Este certificado de competencias laborales que se dará a los connacionales mexicanos tendrá validez oficial en todo el territorio nacional.

Las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores trabajan en conjunto en este programa.

“Su regreso significa nuevos conocimientos y nuevas experiencias, lo que representa un impulso a la innovación en diferentes oficios y una oportunidad de crecimiento para México en todos los sentidos, económico, social, cultural, entre muchos otros; paisanos y paisanas no están solos, no están solos en su regreso a esta gran nación que también les pertenece, a su Ítaca, a este México que siempre será su casa, que siempre será su hogar y el lugar donde trabajamos todos los días para que el ejercicio de sus derechos sea la regla y no la excepción”., Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación.