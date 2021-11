Arranca programa ‘Héroes Paisanos’ para atender a mexicanos radicados en EEUU durante vacaciones decembrinas

En Chihuahua, autoridades estatales y federales pusieron en marcha el programa ‘Héroes Paisano’, con el objetivo de atender a los miles de mexicanos residentes en los Estados Unidos, quienes viajarán a nuestro país durante las vacaciones de fin de año.

Luisa y su familia, viajaron más de 10 horas desde Phoenix, Arizona para llegar a Ciudad Juárez y realizar los trámites de importación temporal de su vehículo, en el que viajaran hasta Parral, Chihuahua.

“De verdad que no hemos tenido ningún problema hasta ahorita, todavía nos falta llegar hasta Parral verdad, pero, pues bien, sí nos atendieron muy bien también aquí”, afirmó Héctor, esposo de Luisa.

De acuerdo con las autoridades, la mayoría de los paisanos ya ingresan a México con los documentos necesarios. Los tramitan desde los Estados Unidos a través de plataformas digitales del gobierno de México y esto evita largas horas de espera.

Pedro, viajo desde Roswell, Nuevo México, para reunirse con su familia que no ve desde hace cuatro años. Dice que los tramites fueron sencillos y en muy poco tiempo.

“Voy a Parral, Chihuahua. No bien, bien, bien suave, muy bien me atendieron, ya tengo como cuatro años que no voy y voy a dar la vuelta…” comentó Pedro Hernández, residente de Nuevo México.