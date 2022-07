Arranca con confusiones aplicación de segunda dosis de vacuna COVID-19 para niños de 11 años en CDMX

La aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19 para niños de 11 años cumplidos en 55 sedes de la Ciudad de México arrancó con confusiones entre los padres de familia.

“Que la niña tiene que tener los 11 años cumplidos, a ella le faltan 15 días… dicen que no se la van a poner hasta la próxima semana”, dijo Jazmín Beltrán, madre de familia.

“Tiene nueve años y hoy no la puede vacunar porque me comentaron que no es la fecha para los niños de la edad de mi niña… en la fecha en la que ella tenía que venir se enfermó… deberían tomar más atención en esta situación”, mencionó Adriana Juárez, madre de familia.

Autoridades del CENCIS Marina indicaron que esta semana, que comprende del 25 al 29 de julio, únicamente se vacunará con la segunda dosis a los niños de 11 años por la limitada cantidad de dosis pediátricas con las que cuentan, además de primeras dosis y refuerzos a adultos.

“Esta semana tenemos programados a los menores de 11 años que ya hayan recibido su primera dosis para completarles el esquema… por la cantidad de vacunas que se han recibido en la ciudad es para lo que nos alcanza ahorita… para la siguiente semana vamos a ampliar el siguiente grupo sería de los de 10 y 9 años para su segunda dosis”, detalló Miguel Ángel Rosales, capitán y coordinador de Plan Marina de Ciudad de México.

Los papás coinciden en la importancia de la vacunación para que sus hijos retomen sus actividades durante sus vacaciones.

“Tenemos que tener actividades, no podemos tenerlos en casa encerrados en una burbuja y es muy importante tener estos refuerzos para que si se contagian los síntomas sean menos… sí han existido contagios”, dijo Alyn Cañedo, madre de familia.

“Ella antes practicaba ballet y tuvo que dejarlo… estábamos esperando precisamente el que ya cumpliera con su esquema de vacunación para retomar un poquito más su vida cotidiana”, detalló Tania Ibáñez, madre de familia.

Los niños también dicen sentirse seguros con la aplicación del refuerzo ante el alza de contagios en sus salones.

“En mi salón se contagiaron y también una amiga mía y pues me tuve que aislar de mi familia dos semanas creo y no podía ir a la escuela”, mencionó Tania Pimentel, niña vacunada.

“Más seguro porque, justamente, ya es un refuerzo y ya si me llega a dar Covid ya estoy más protegido”, aseguró Braulio Alejandre, niño vacunado.

Con información de Mónica Garduño

HVI