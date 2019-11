Encuentran a arqueólogo extraviado en montañas de Colima

En Manzanillo, Colima, un arqueólogo de la Comisión Federal de Electricidad estuvo 20 horas desaparecido en las partes altas de un cerro del Ejido Punta Agua.

El viernes por la mañana, el arqueólogo y otros compañeros, subieron al cerro para delimitar el área de un sitio conocido como ‘Canoítas’, donde presumen hay un sitio arqueológico y en el que también se llevarán a cabo obras de la CFE.

De acuerdo con el arqueólogo, perdió el rumbo cerca de las 5 de la tarde.

En algún momento, el cerro me llevo en lugar de… se supone que yo iba a dar una vuelta en ‘u’, yo sentí que la di, todo el tiempo camine hacia la derecha, pero creo que el cerro me jugó una mala jugada y me llevó muy muy lejos”, relató Luis Alberto Diaz Flores, arqueólogo extraviado.