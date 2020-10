Armenia acusa a Azerbaiyán de violar la tregua humanitaria en Nagorno Karabaj

Una semana después de acordar un primer alto el fuego que nunca llegó a respetarse, Armenia y Azerbaiyán anunciaron el sábado una nueva tregua humanitaria en Nagorno Karabaj, que entró en vigor a las 12 am locales (8 pm GMT), pero Ereván acusó a Bakú de haberla violado.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Azerbaiyán confirmó la información en un comunicado idéntico.

Pero tan solo unas horas después, la portavoz del Ministerio armenio de Defensa, Shushan Stepanyan, afirmó que Azerbaiyán había violado el alto al fuego.

“El enemigo efectuó tiros de artillería hacia el norte entre las 12:04 am y las 2:45 am (8:04 pm y 10:45 pm GMT del sábado) y lanzó cohetes hacia el sur entre las 2:20 am y las 2:45 am”, afirmó en Twitter la portavoz del Ministerio armenio de Defensa, Shushan Stepanyan. De momento, Azerbaiyán no reaccionó.