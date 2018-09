Armas de fuego provocan crisis humanitaria en Estados Unidos, revela Amnistía Internacional

Las armas de fuego provocan una crisis humanitaria en Estados Unidos. La muerte de 38, 658 personas en la Unión Americana a lo largo del año 2016 como consecuencia del uso de estos artefactos sitúa al país ante una crisis de derechos humanos, de acuerdo con un informe de Amnistía Internacional (AI).

“Estados Unidos está fallando en su obligación de proteger y promover los derechos humanos reflejados en la legislación internacional”, denunció AI en el documento, titulado “En la línea de fuego. Derechos humanos y la crisis de la violencia con armas de fuego en Estados Unidos”.

Según los datos recopilados por el grupo relativos al año 2016, Estados Unidos está a la cabeza de los países industrializados en número de muertes por este motivo, tanto en cifras per cápita como absolutas.

De media, se registraron 106 fallecimientos diarios en suelo estadounidense por el uso de armamento de fuego.

Del total 38.658 muertes, 22.938 fueron suicidios y 14.415, homicidios, mientras que el resto fueron clasificadas como accidentes (495), intervenciones legales (510) y casos indeterminados (300).

Asimismo, AI aseguró que un total de 116, 000 personas resultaron heridas en todo el país por disparos, lo que arroja un cómputo diario de 317 heridos, que lograron sobrevivir “al menos el tiempo suficiente para ser trasladados al hospital”.

El informe muestra también que 1,637 menores perdieron la vida a causa de las armas de fuego, de los que 862 fueron víctimas de un homicidio y 633 fueron registrados como suicidios.

La organización denunció, además, que este tipo de violencia tiene un marcado cariz racial puesto que, a pesar de representar apenas al 13 % de la población estadounidense, los afroamericanos sufrieron el 58.5% de los homicidios documentados.

Por este motivo, lamentó AI, un hombre de raza negra de entre 15 y 34 años de edad tiene hasta 20 veces más probabilidades de morir asesinado por un disparo que un blanco de esa misma edad.

AI señaló a la legislación del país, donde muchos de sus ciudadanos consideran la posesión de una arma de fuego como un derecho inalienable, como una de las principales causantes del problema.

