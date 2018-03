Armando Ríos Piter critica plazos para revisar apoyos ciudadanos en el INE

En el último día para ejercer su derecho de audiencia con el fin de revisar los apoyos ciudadanos invalidados, Armando Ríos Piter, aspirante independiente a candidato para contender por la Presidencia, acudió a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE) para entregar un documento en que critica el plazo otorgado y sostiene que no simuló firmas.

¿Cómo pretende la dirección de Prerrogativas que en cinco días revisemos 906 mil 417, cuando ellos no fueron capaces de hacerlo durante cinco meses? ¿Cómo se llama a eso? Simulación. Adicionalmente, el propio funcionamiento de la APP nos deja en total indefensión frente a la revisión que intentan simular. No puede exigirse al afectado la carga probatoria que implique información que, ya no es accesible para los aspirantes a candidatos independientes, en virtud que los registros se borraron automáticamente del sistema, se perdían de cada uno de los teléfonos celulares porque se los quedaba el instituto”, señaló Ríos Piter.