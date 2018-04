Arizona: 225 elementos de la Guardia Nacional se dirigen a la frontera con México

El gobernador de Arizona, Doug Ducey, anunció a través de Twitter que 225 miembros de la Guardia Nacional se dirigen a la frontera con México para respaldar la campaña de “inmigración ilegal” del mandatario estadounidense, Donald Trump.

Just updated Arizona border sheriffs on today's deployment of National Guard. LATEST: 225 guard members being deployed today, additional members tomorrow. pic.twitter.com/HL4lATRyNX

— Doug Ducey (@dougducey) April 9, 2018