Argentina: Más de 33 millones están convocados a las elecciones primarias

Un total de 33 millones 470 mil 814 electores están habilitados para votar en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), que se realizarán este domingo en Argentina, para elegir a los candidatos que contenderán en los comicios presidenciales de octubre.

Los ciudadanos argentinos de entre 18 y 70 años están obligados a sufragar en las primarias, mientras que en el caso de los jóvenes de 16 y 17 años, así como para las personas mayores de 70, el voto es optativo.

Otros electores que quedan exentos de la obligación de votar son aquellos que el día de la elección, por “motivos razonables”, se encuentren a más de 500 kilómetros del lugar donde deban sufragar, así como los “enfermos o imposibilitados por fuerza mayor”.

En caso de que una persona labore el día de la elección, su empleador le deberá extender una licencia especial “con el objeto de concurrir a emitir el voto o desempeñar funciones en el comicio, sin deducción alguna del salario ni ulterior recargo de horario”, de acuerdo con la norma electoral argentina.

Si una persona no acude a votar o no cumple con los requisitos para participar en las PASO, se le incluirá en el registro de infractores y deberá pagar una multa, a menos que presente una justificación ante la Justicia Nacional Electoral, señaló el diario local Clarín.

Sin embargo, aunque una persona no acuda a votar en las primarias, puede participar en las elecciones presidenciales del 27 de octubre próximo.

Las multas a las que se harán acreedores aquellos electores que no participen en las primarias o los comicios de octubre serán de 50 y 100 pesos (1.12 y 2.23 dólares), de manera respectiva, a menos que justifiquen su ausencia ante la Secretaría Electoral antes de cumplirse los 60 días de la elección.

Aunque la sanción económica por no votar es menor, los electores que sean incluidos en el Registro de Infractores y no justifiquen su ausencia, no podrán hacer trámites ante organismos estatales, nacionales, provinciales o municipales durante un año, indicó el diario local Página/12.

De acuerdo con la norma electoral, los partidos o alianzas no están obligados a presentar en las primarias más de una lista de candidatos en las diferentes categorías, sin embargo, deberán lograr al menos el 1.5 por ciento de los votos válidos para participar en los comicios de octubre.

Para las primarias de este año, ninguna de las 10 alianzas que contenderán presentó más de una fórmula presidencial, por lo que el proceso solo constituirá un termómetro sobre las preferencias del electorado de cara a los próximos comicios.

De acuerdo con los sondeos electorales más recientes, la intención de voto es encabezada por las fórmulas de Alberto Fernández-Cristina Fernández, de la coalición Frente de Todos; y la del presidente Mauricio Macri-Miguel Ángel Pichetto, de Juntos por el Cambio.

Las otras fórmulas presidenciales que participarán en las primarias son: Consenso Federal, el Frente de Izquierda y de Trabajadores, el Frente Patriota, el Nuevo Movimiento al Socialismo, el Frente Nos, el Partido Autonomista Nacional y el Movimiento de Acción Vecinal.

Además de elegir a los candidatos a presidente y vicepresidente, los electores argentinos votarán las listas de candidatos a cargos parlamentarios nacionales, ya que en octubre próximo se renovará parcialmente el Congreso (130 curules de la Cámara de Diputados y 24 del Senado).

Asimismo, en la provincias de Buenos Aires, La Rioja y Catamarca los electores deberán elegir a los candidatos a gobernador, mientras que en el caso de la capital tendrán que designar también a los aspirantes a la alcaldía y al Congreso local.

Las denominadas Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) se establecieron en Argentina en 2009 y se realizaron por primera vez para las elecciones de 2011.

Con información de Notimex.

LLH