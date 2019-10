Descubren que mujer estaba viva al prepararla para su sepelio

Una funeraria argentina descubrió que una mujer estaba viva mientras la preparaba para su sepelio, después de que el personal médico de un centro médico de la ciudad de Chacabuco, en la provincia de Buenos Aires, la dio por muerta, informó este viernes el hospital a través de un comunicado.

El doctor encargado de cuidar a María Muñoz, una interna de 85 años que padece leucemia, no encontró signos vitales en la paciente y elaboró el acta de defunción, y pasaron más de tres horas hasta que un empleado de la funeraria que preparaba el velatorio observó movimientos en el cuerpo de Muñoz y alertó a la familia.

Vino la ambulancia de la cochería (empresa fúnebre) a buscarla y cuando la pusieron en el cajón los hombres que comenzaron a prepararla me vinieron y me avisaron que no, que estaba respirando y lo que más me impactó es ver a mi mamá en el cajón y con los ojos abiertos”, declaró Gladys, hija de Muñoz.