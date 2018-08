Aretha Franklin está consciente, según su sobrino

La cantante estadounidense Aretha Franklin, quien se encuentra en estado grave, está consciente, rodeada de sus seres queridos, descansando en su casa y sigue “riendo y bromeando”, dijo su sobrino, Tim Franklin a la revista People.

“La familia está allí con ella, está en casa”, agregó.

Según detalló el sobrino de “la reina del soul”, Franklin, de 76 años, atiende conversaciones prolongadas y es completamente consciente de su situación, pero después de las informaciones publicadas este lunes, que prácticamente la daban por desahuciada, su familia prefiere que se aleje de la televisión y los medios.

Está viendo la televisión, así que Dios no lo quiera, que no vea todo esto de que ‘Aretha está muerta’, no quiero que pierda el ánimo con eso”, añadió su sobrino.