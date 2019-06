Arena del desierto del Sahara llegará este fin de semana a Nuevo León

Este fin de semana, se prevé que la arena proveniente del desierto de Sahara esté presente en la atmósfera en el estado de Nuevo León, fenómeno que podría repercutir en las condiciones de la calidad del aire.

A pesar de esta situación, se espera que no cause daños mayores, sin embargo, autoridades piden a los ciudadanos tomar las medidas necesarias y no exponerse por tiempos prolongados a la intemperie.

Protección Civil estatal indicó que dicho fenómeno es impulsado por vientos de las costas de África, y que en conjunto impiden el desarrollo de ciclones.

Las autoridades estarán alertas ante cualquier eventualidad que se pudiera presentar, se espera que esta condición, así como otros años, impacte de manera mínima la calidad del aire.

Este fin de semana seguramente pudiera ser cuando lleguen el primer viento con este material. No van a haber situaciones de riesgo altos, no hay un riesgo directamente relacionado con la gente, alto riesgo a la salud, obviamente sí afecta a la calidad del aire”, indicó Miguel Perales, director de Protección Civil de Nuevo León.

Arena del Sahara afectará el noreste de México y sureste de Estados Unidos

La arena del Sahara, viento cálido de África, alcanzará este viernes su máxima concentración de material particulado en el aire en el noreste de México y el sureste de Estados Unidos, previó el director del Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire del área Metropolitana de Monterrey, Alfonso Martínez Muñoz.

El directivo dijo que el polvo de Africa o del Sahara llega a América cada año a inicios del verano, en los meses de junio y julio, pero se desconoce cuándo comenzó, “seguro, antes de que el ser humano tuviera la capacidad de registrarlo, son fenómenos que existen desde hace miles, si no es que millones de años”.

El estado de Nuevo León, en concreto su capital Monterrey, se verá afectado principalmente por una concentración pico desde este viernes, aunque los efectos persistirán en los días siguientes, según lo pronosticó Martínez Muñoz.

Reconoció que este fenómeno provoca afectaciones en la calidad del aire, ya que aumenta la concentración, sobre todo de partículas de 2,5 micras (PM2,5), las cuales junto con las que se producen en el área metropolitana de Monterrey, se reflejan en contaminación atmosférica.

La calidad del aire se verá afectada, continuó, pero los habitantes de la región se pueden mantener al tanto a través de la red de estaciones de monitoreo que hay en el área metropolitana, que son 13, o bien mediante alguna aplicación para celular.

Ante esta condición, el director del Observatorio de Monterrey llamó a la población a mantenerse atentos a la calidad del aire para que planeen sus actividades, sobre todo las que realizan al aire libre, ya que éstas no se deben hacer cuando hay contaminación alta.

Explicó que este viento cálido a su paso por el desierto del Sahara levanta polvo que es rico en minerales y éstos se asientan en América, principalmente cuando llegan al Caribe, y posteriormente en el noreste de México y en el sureste de Estados Unidos.

Comentó que a menos que cambien las condiciones, todo parece indicar que el viernes, sábado y en el transcurso de la próxima semana habrá una afectación importante, no sólo en el noreste de México, sino también en las localidades estadunidenses de Houston, Dallas, Laredo y esa zona de Texas.

Explicó que “el fenómeno ocurre en esta época del año porque predomina el viento del este que viene de frica y llega a América por el Atlántico, entra al Caribe, Barbados, Puerto Rico, Cuba, así como al Golfo de México hasta Monterrey poco más hacia el oeste, luego sube por Texas, y de ahí vuelve a salir al Atlántico, pero en otra dirección”.

Según datos de la Comisión Nacional del Agua, la capa de aire del Sahara (SAL, por sus siglas en inglés) es una masa de aire muy cálida y seca, que se forma sobre el desierto del Sahara a finales de la primavera y hasta principios del otoño.

Comúnmente se desplaza sobre el Océano Atlántico, además puede llegar hasta el Mar Caribe y el Golfo de México; en ocasiones alcanza una extensión horizontal de cuatro a cinco mil kilómetros.

Durante los meses de junio y julio de 2018, se presentó un número récord de eventos de polvo o arena del Sahara en el Atlántico Tropical.

Con información de Ángel Jaramillo y Notimex.

