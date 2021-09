Aremi Fuentes, medallista de bronce en Tokyo 2020, denuncia que la premiaron con cheque inexistente

La medallista de bronce en halterofilia de los Juegos Olímpicos Tokyo 2020, Aremi Fuentes, denunció que el cheque que le entregó el gobierno de Baja California por valor de 50 mil pesos es inexistente.

Te recomendamos: Donovan Carrillo, único mexicano en la historia en intentar un salto cuádruple, listo para Beijing 2022

Su denuncia la realizó por medio de una conferencia de prensa, en donde brindó detalles de la situación por la que pasó cuando intentó cobrar su premio.

“Nos fue entregado un estímulo de 50 mil pesos como reconocimiento por lo que hicimos en los Juegos Olímpicos. Se hace la foto oficial y todo. A la fecha de la entrega del cheque, no he visto reflejado el depósito, el cheque no existe; se me hace una falta de agradecimiento que haya utilizado la imagen de una medallista olímpica. No es que el cheque no tenga fondos, es que me dicen que no existe”, dijo Fuentes en conferencia de prensa.