Árbol de 20 metros cae sobre nueve vehículos y derriba postes de luz en la Roma Sur

“Escuché como que estaba cayendo un carro de grava, pero se estaba desprendiendo el árbol , entonces le dije a mi hijo sabes qué, quien sabe qué pasa y vi que el parabrisas comenzó a estrellar y fue cuando un señor llegó y casi casi me jaló para que me saliera… yo no reaccionaba y estaba muy asustada”, relató una automovilista rescatada