‘Aquarium’ de Veracruz reabrirá este jueves; recibe fondo por 90 mdp de administración anterior

El Gobierno del estado de Veracruz recibió 4 cuentas bancarias del extinto Fideicomiso Acuario de Veracruz que, sumadas, podrían representar un fondo mayor a 90 millones de pesos.

“Ayer nos entregaron 4 cuentas ya con supervisión de Contraloría del Estado, no tengo los recursos, pero un espacio como este según lo que he revisado hasta hoy, no debe bajar de 90 millones de pesos al año, me senté con el anterior presidente, Jaime Rivero Mantecón, y él me hizo saber que tenían números sanos y quiero entender que arriba de los 90 millones de pesos nos van a entregar”, indicó Sergio Rodríguez Cortés, procurador del Medio Ambiente de Veracruz.

“Ya estamos de una manera cordial en la entrega, ya han entendido que lo que sigue es mirar para adelante, ya está avanzando la información, esperamos la parte financiera tenerla la próxima semana, yo creo que vamos como a un 50 por ciento”, señaló José Luis Lima, secretario de Finanzas Gobierno de Veracruz.