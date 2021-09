Aprueban proyecto de ley para ayudar a estadounidenses que regresan de Afganistán

El Senado de Estados Unidos aprobó, el martes 31 de agosto de 2021, un proyecto de ley que contempla proporcionar ayuda temporal a los estadounidenses que regresen de Afganistán, a la espera de la rúbrica del presidente, Joe Biden, para que entre en vigor.

El proyecto, que ya fue aprobado en una sesión presidida por la vicepresidenta, Kamala Harris, contempla una partida de unos 10 millones de dólares que se repartirán en los próximos dos años para los ciudadanos del país que volvieron tras la retirada militar estadounidense de Afganistán.

Tras ser aprobada por la Cámara de Representantes, el Senado dio luz verde a esta iniciativa horas después de que Estados Unidos finalizara la misión de evacuación en Kabul, poniendo fin a 20 años

de presencia militar en el país centroasiático.

Según las cifras proporcionadas por la Casa Blanca, han sido evacuados de Afganistán unos 6 mil ciudadanos estadounidenses, para un total de 123 mil civiles que han evacuado del país en total.

El papa Francisco afirmó que sobre la salida de las tropas estadounidenses y sus aliados de la OTAN de Afganistán “no se tuvieron en cuenta todas las eventualidades”, en una entrevista concedida a la radio española COPE y que se emitirá el próximo miércoles.

En un nuevo breve extracto de la entrevista que se anticipó hoy se le pregunta sobre la situación en Afganistán tras la llegada de los talibanes y si la población ha sido “dejada a su suerte” a lo que Francisco contesta.

“Por lo que se ve aquí no se tuvieron en cuenta, parece, no quiero juzgar, no se tuvieron en cuenta todas las eventualidades”.