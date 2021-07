Aprueban periodo extraordinario en San Lázaro para desafueros de Mauricio Toledo y Saúl Huerta

La Primera Comisión de la Permanente aprobó, el lunes 12 de julio de 2021, que durante la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados se discutan los desafueros del legislador Saúl Huerta, acusado de violación en agravio de un menor de edad, así como del exalcalde de Coyoacán, Mauricio Toledo, señalado por presunto enriquecimiento ilícito, y del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, investigado por la probable comisión de delitos del orden federal como lavado de dinero.

Durante la sesión de la Primera Comisión, se planteó sacar de la discusión el tema del Fiscal de Morelos, debido a que cuenta con un amparo judicial.

“El violar una suspensión definitiva es, hasta para el pasante en derecho más novato, claramente causal de delito de desacato. La suspensión señala que no puede haber otro acto en el procedimiento hasta que se resuelva el tema jurídico y hablo concretamente del tema de Morelos. Por supuesto, emitir en estos momentos un dictamen para que la Cámara de Diputados resuelva el caso del fiscal de Morelos es, en esencia, una violación a la suspensión, como lo he dicho, dictada por un juez, es así de claro y es así de sencillo”, señaló Manuel Añorve, senador del PRI. “La Cámara de Diputados está solicitando que se le convoque a ejercer una facultad a ellos, una facultad de ellos, y la permanente debe obsequiar la petición, y la colegisladora, en uso de sus facultades entrará en el fondo de los asuntos solicitados. En el caso de Morelos, hablan de una resolución judicial, incluso nos han estado llegando correos, en algunos casos hasta intimidatorios, a los correos del Senado para que no resolvamos este asunto. Es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados y ellos deciden si se hace o no, ellos deciden si van hacia adelante o no, ellos deciden se acatan esta resolución o no”, aclaró Mónica Fernández, senadora de Morena-

Sin embargo, poco antes de la votación de la aprobación de los temas, el senador Martí Batres explicó que la propuesta de la Sección Instructora no es analizar una declaratoria de procedencia, sino avalar una interpretación legal del artículo 111 de la Constitución y declarar que el Fiscal no cuenta con fuero.

“El planteamiento es de distinta naturaleza y tiene que ver con una interpretación que realiza la Sección Instructora, en relación a si tiene fuero o no la fiscalía local, ahí, al parecer lo que está determinando la Sección Instructora, es que no está planteando un dictamen para que proceda el retiro de la protección constitucional, porque lo que está diciendo la Sección Instructora es que ahí no hay esta protección constitucional”, enfatizó Martí Batres, senador de Morena:

Mientras que Damián Zepeda, senador del PAN, condenó lo sucedido, al asegura que sienta un presente terrible.

“Eso me parece gravísimo porque sienta un precedente terrible para este país. El artículo 111, en su quinto párrafo dice que sí lo tienen, que para proceder penalmente contra los Ejecutivos estatales y, entre otros, menciona a los miembros de los órganos que tienen autonomía, y las fiscalías la tienen, tienen que seguir el mismo procedimiento de juicio de procedencia. Y lo que quieren hacer es no hacer esa declaratoria de procedencia, sino decir simplemente que no tienen fuero, eso, para mí, es una aberración”.

Será este martes cuando el Pleno de la Comisión Permanente analice la solicitud de convocar a un periodo extraordinario de la Cámara de Diputados.

