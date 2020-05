Aprueban nueva Ley de Educación en Puebla

El Congreso del estado de Puebla, aprobó el pasado 15 de mayo, una nueva Ley de Educación en la entidad.

Te recomendamos: Barbosa anuncia fin del ciclo escolar en Puebla

La iniciativa de ley fue enviada por el gobernador Miguel Barbosa Huerta, y se contemplan mayores atribuciones para el poder ejecutivo, sobre la educación y control de las escuelas privadas en la entidad.

La nueva Ley de Educación del estado de Puebla, fue aprobada con 26 votos a favor, 9 en contra y 5 abstenciones.

Además, contempla 155 artículos en los que se establece, que los bienes muebles e inmuebles de las escuelas particulares, pasarán a ser parte del sistema educativo estatal.

Además se establece que las escuelas y colegios particulares, deberán tener colores neutros, además de que estos planteles no deberán tener el nombre de algún funcionario público en el desempeño de su cargo.

Entre las modificaciones se establece que las instituciones de educación superior colaborarán para los procesos de fiscalización, o multas por más de 400 mil pesos por actos de arbitrariedad, como retención de documentos y de ser necesario hasta la revocación o el retiro de valides oficial de estudios correspondientes.

“Es una ley sin duda de avanzada, que no daña diría yo a los impartidores de la educación y si mejora las condiciones de la forma como se hace llegar toda la educación a los estudiantes, el gobierno será respetuoso de la autonomía universitaria, de los programas privados, nunca, mi gobierno no tiene la visión, de meterse en los criterios educativos, salvo que no se ajusten a la constitución en ese caso si tendremos una opinión al respecto”, dijo Miguel Barbosa Huerta, gobernador de Puebla.