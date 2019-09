Aprueban dictamen de leyes secundarias para Reforma Educativa

Con el voto en contra del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, y la ausencia del PRI, Morena y sus aliados del PT, PES y Partido Verde aprobaron en comisiones los dictámenes de las leyes secundarias de la Reforma Educativa.

Líderes de la oposición habían denunciado en una conferencia previa que la Ley General del Sistema para la carrera de las Maestras y los Maestros contempla la asignación de plazas del magisterio a egresados de escuelas normales públicas, sin evaluación previa.

El PAN dijo que era ilegal la reunión vespertina de la Comisión de Educación, cambiada de sede por falta de espacio, tras denunciar que no se circularon los tres dictámenes de mil 250 hojas y 425 artículos, con cinco días de anticipación para su estudio.

Pero Morena defendió la legalidad de la reunión y rechazó las acusaciones en su contra.

Hoy es un día histórico efectivamente porque se está haciendo justicia, justicia a una mal llamada reforma educativa, que todos sabemos que no fue educativa, que costó vidas, que costó presos políticos”, agregó la diputada Irán Santiago Manuel del grupo parlamentario de Morena.

Damos la cara al pueblo de México y es mentira que las plazas se estén entregando, lo que no soportan, lo que aquí no soportan es que nosotros no tenemos tanquetas, no tenemos vallas, no tenemos granaderos, no tenemos policías, aquí ha sido un acto inédito”, agregó la diputada de Morena y presidenta de la Comisión de Educación, Adela Piña.