Aprueban creación del Padrón Nacional de usuarios de Telefonía Móvil para combatir extorsión

La Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado de la República aprobó la creación del Padrón Nacional de usuarios de Telefonía Móvil que tiene como objetivo disminuir la comisión de delitos como la extorsión.

Te recomendamos: IFT investiga costo de Registro Nacional de Teléfonos Celulares para inhibir llamadas de extorsión

Durante la discusión, senadores de partidos de oposición expusieron que el Padrón, que exige el registro de datos biométricos de los usuarios, no contribuiría al combate a la delincuencia.

“Esto que hoy estamos aprobando no le va a servir, no va a funcionar, primero porque el órgano regulador, IFT, ya dijo que no tienen los recursos para hacerlo, y nadie está obligado a lo imposible. Ningún delincuente va a registrar su celular para delinquir, eso es clarísimo, si son rateros pero no son tontos, ellos saben perfectamente que ir a registrar su celular los pondría contra cuerdas”, reiteró Xóchitl Gálvez, senadora del PAN.