Apoyo y comentarios machistas, posturas al paro nacional de mujeres

Respecto a la convocatoria a un paro nacional sin mujeres el próximo 9 de marzo, continúan los pronunciamientos dentro del gobierno, hay posiciones con matices distintos. Esta convocatoria tiene como objetivo protestar contra la violencia de género y los feminicidios en el país.

No se puede transformar a la sociedad, cambiarla, si no se logra una igualdad sustantiva, entonces el día 9 por supuesto que todas las compañeras de la Secretaría, aquí y en el exterior, que deseen participar, podrán hacerlo libremente y con el respaldo y empatía de la Secretaría de Relaciones Exteriores y su titular”, comentó el canciller Marcelo Ebrard .

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, dijo que, a pesar de no ser promotor del paro de mujeres, no habrá sanciones para funcionarias de la dependencia que decidan participar.

No somos promotores, toda vez que no queremos convertirnos en comparsas de aquellos intereses políticos que, de manera oportunista, se han montado sobre la legitimidad de aquellas mujeres que se sienten lastimadas en su seguridad”, dijo Alfonso Durazo.

La secretaria de la Función Pública anunció que funcionarios y servidores públicos relacionados con casos de hostigamiento, acoso, abuso sexual y violación serán sancionados.

Esta mañana, el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada, cuestionó la protesta llamada ‘El Nueve Ninguna Se Mueve’ y les propuso a las mujeres trabajar más.

Si quieren una marcha de aquí a una parte muy importante, por ejemplo, Culiacancito, pos’ yo voy con ustedes, las acompaño en la noche, en el día, en sol, sin sombrero, sin cachucha, me sacrifico, que me queme el sol, me quito la camisa, hago lo que sea por hacer algo por el beneficio de la causa, pero por qué en horas laborables, por qué no mejor decimos: ‘vamos a trabajar doble para demostrar que queremos contribuir, para demostrar el potencial de las mujeres”, mencionó el alcalde.