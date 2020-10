Apoyo a artistas y deportistas de fideicomisos seguirá: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que el apoyo que reciben artistas, deportistas e investigadores a través de fondos o fideicomisos, los cuales el Congreso está a punto de desaparecer, seguirá pero de manera directa.

El mandatario mexicano señaló que más de 100 fideicomisos se manejaban fuera de control.

López Obrador indicó que se va hacer una revisión de quienes reciben esos beneficios.

Señaló que los beneficiarios son personas que no requieran de tutela ni que les administren el apoyo económico que les da el Estado.

López Obrador dejó en claro que al gobierno que él encabeza le importa la ciencia, la cultura, el deporte.

“No significa que no nos importa la ciencia, que no nos importa la cultura, que no nos importa el deporte, no, tan nos importa la cultura, el deporte, la ciencia, que queremos que no haya corrupción”, sentenció el presidente.