Aplican dosis de refuerzo contra COVID a adultos de 50 a 59 años en CDMX

Adultos de 50 a 59 años acudieron a aplicarse la dosis de refuerzo contra la COVID -19 al Estadio Olímpico Universitario.

Silvia y Víctor acudieron por su dosis de refuerzo de la vacuna contra la COVID-19. Fueron de las pocas personas que además del cubreboca, llevaban puesta una careta como protección adicional.

“Tenemos hijos que están en el sector salud y entonces ellos nos indican, tápense bien, cúbranse bien, o sea, creo que somos muy consientes de lo que está pasando y aun así se puede uno contagiar”, señaló Silvia Ruiz, quien acudió a vacunarse.

Después de haberse contagiado de COVID, decidieron no bajar la guardia, seguir extremando las medidas sanitarias y acudir puntualmente por su tercera dosis de la vacuna.

“Gracias a Dios, gracias a las vacunas, pudimos salir adelante”, comentó Silvia Ruiz, quien fue a vacunarse.

Para Víctor, el proceso de registro fue muy sencillo.

“Nos inscribimos a través de internet, nos llegó el aviso directamente al celular y nos llega la fecha para presentarnos aquí, todo bien, todo en orden y muy bien organizados además, ¿Y cómo sintió la vacuna? Más fuerte que la anterior, sí la verdad sí se siente un poquito más de dolor de la anterior, pero pues yo creo que igual van a pasar rápido los efectos ¿no?”, señaló Víctor Ramírez.

El Estadio Olímpico Universitario es una de las sedes de vacunación donde se está aplicando la dosis de refuerzo para los adultos de 50 a 59 años de las alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juarez, Coyoacán y Magdalena Contreras.

Para recibir la tercera dosis es importante haberse aplicado la segunda dosis mínimo hace cinco meses y llevar impreso el comprobante de vacunación.

Ubalda Rangel está tan comprometida con su salud, como con la de sus patrones, por eso acudió a vacunarse en el día y la hora que le tocaba.

“Es por el bien de cada uno y sobre todo para estar bien y con los que estamos, las personas, en este caso yo trabajo con adultos mayores y es mejor estar, para estar seguros tanto ellos como yo, cuido también a mis patrones, o sea ahora sí por el bien de todos”, comentó Ubalda Rangel.

Prefiere prevenir y vacunarse, que después lamentarse.

“Pues aquí hay mucha gente que no cree, no cree en esto, pero pues está viendo todo esto, en sí esto es internacional, de todo el mundo, señorita, y se nos está dando el apoyo, ahí de aquel que no lo quiera tomar, después se lamentan”, señaló Ubalda Rangel, quien acudió a vacunarse.

El mensaje por parte de los vacunados para quien todavía duda en hacerlo, fue claro:

“Que se vacunen, que se vacunen, que ayuden a que no se propague más esto, que salgamos adelante”, dijo Joaquín Roque.

“Que no lo duden, que vengan, que tenemos le digo, afortunadamente la vacuna, que inclusive pues en muchos lugares no la hay y aquí que tenemos la oportunidad hay que aprovecharla, no pasa nada, hay que reforzarnos nosotros, ¿verdad?”, expuso María Antonia Ramírez.

Este martes, en el Estadio Olímpico Universitario, se aplicaron 16 mil 152 dosis de vacunas contra la COVID-19.

Con información de EFE.

LLH