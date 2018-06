Aparecen en Hawai gemas verdes tras erupción del volcán Kilauea

A través de redes sociales varios usuarios han publicado fotografías de unos extraños cristales verdes que han aparecido en Hawai, cerca de los flujos de lava del volcán Kilauea.

Friends of mine live in Hawaii, right next to the area impacted by the most recent lava flows. In the midst of the destruction nearby & stress of the unknown, they woke up to this – tiny pieces of olivine all over the ground. It is literally raining gems. Nature is truly amazing. pic.twitter.com/inJWxOp66t

— Erin Jordan (@ErinJordan_WX) 11 de junio de 2018