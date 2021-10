Aparece nuevo grupo armado en Chiapas; suman cinco en sólo tres meses

Te recomendamos: Habitantes en Chenalhó huyen de la violencia, abandonan casas y animales

En Chiapas, un supuesto nuevo grupo de civiles armados surgió en las montañas del municipio de Chenalhó.

Aseguraron que pertenecen a la comunidad de Santa Martha y exigen a las autoridades de gobierno delimitar en favor de ellos las tierras que tienen en disputa desde hace más de 40 años con el municipio de Aldama.

En un video difundido a través de redes sociales, los indígenas tzotziles armados, con el rostro cubierto pidieron solución inmediata a este conflicto agrario y exigieron la libertad de dos personas que se encuentran retenidas.

Tras su aparición las autoridades de gobierno dicen que nada se sabe de este grupo armado y que la disputa territorial se sigue tratando en una mesa de diálogo entre ambas partes.

“No, no, fíjese que no, no tenemos información, como lo llevan en la mesa de trabajo de la Secretaría de Gobierno directamente… no sabemos nada, la verdad no tenemos información”, destacó Edy Ruiz Villanueva, delegado de Gobierno en Chenalhó-Aldama, Chiapas