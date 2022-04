Aparece en una morgue de CDMX el cuerpo de Braulio, desaparecido en 2016

En 2016, un menor de edad de nombre Braulio fue reportado como desaparecido en inmediaciones del paradero de Pantitlán, en la Ciudad de México; a casi seis años de buscarlo, la Fiscalía capitalina informó que el cuerpo del menor se encontraba en la morgue con errores en su registro.

N+ te recomienda: Hallan muertos a 2 hombres desaparecidos en Topilejo, CDMX

“Mi hijo se dirige hacia el puesto y se me ocurre decirle que fuera a alcanzar a su hermano, me mueve la cabeza y me dice que sí, para esto llegan dos clientes para que los atendiera, me meto al puesto y lo pierdo de vista”, recordó Fernanda Caballero, mamá de Braulio.

El 28 de septiembre de 2016, Braulio, de 13 años de edad, desapareció del paradero Metro Pantitlán, de la entonces delegación Venustiano Carranza. Desde ese día, sus padres no dejaron de buscarlo.

“Llamamos a Locatel, me dieron un folio, me dieron un número telefónico para que estuviera marque y marque y marque, hablamos a alerta Amber; alerta Amber me dicen: señora tienen que pasar 72 horas y nosotros le activamos la alerta”, dijo Fernanda Caballero, mamá de Braulio.

Tras aproximadamente dos años de buscar a su hijo por hospitales, cárceles, servicios médicos forenses, colonias y albergues, la ficha de Braulio fue archivada.

“Mi esposo acude y este MP le dice a mi esposo que como no hay nada que seguir, no hay investigaciones y no hay pistas pues que la ficha se iba archivar y la archivaron”, dijo Fernanda Caballero, mamá de Braulio.

El pasado 11 de abril, los padres de Braulio fueron citados en la Fiscalía capitalina, donde se les reveló que su hijo murió tras ser atropellado en Río Churubusco; desde 2016, el cuerpo del menor se encontraba en el Semefo, hoy Incifo, registrado como una persona desconocida de 20 años.

“Estuvo en un lugar que nosotros acudíamos a buscar y nos lo negaban, nunca hubo una evidencia de que, mire este es un menor de edad, ¿es su hijo? nunca, puros adultos, pura gente grande”, dijo Fernanda Caballero, mamá de Braulio.

El automovilista que atropelló a Braulio, identificado como Ricardo ’N’, se intentó dar a la fuga, pero fue detenido y sentenciado a siete años y cinco meses de prisión.

Con información de Bogdán Castillo.

LLH