Apagan bombas para extracción de agua en ‘El Pinabete’, a un mes de que mineros quedaran atrapados

Las bombas se apagaron, se enredaron las mangueras y la extracción de agua se detuvo en la mina “El Pinabete” en Sabinas, Coahuila, donde permanecen 10 mineros atrapados.

Este viernes 2 de septiembre, ingenieros y trabajadores revisaron los alrededores de la mina para descartar algún riesgo tras las lluvias que inundaron Múzquiz y provocaron la creciente del río Sabinas que estuvo a metros de llegar a los pozos de carbón, donde se trabajaba día y noche desde el pasado 3 de agosto para rescatar a los mineros.

“Lo cual pues en lógica ahí ya no, nada más sería la problemática de la mina aledaña, la cual estuvo filtrando agua si no pues se ve claramente ahí que los veneros del río van a seguir atentando para la mina El Pinabete, cosa que no es novedad”, indicó Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador de Coahuila.