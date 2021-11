Anuncian apoyos para afectados por explosión de gas en la colonia Pensil Norte de la CDMX

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, llegó a la zona donde se registró una explosión de gas este sábado en la colonia Pensil Norte, de la alcaldía Miguel Hidalgo, que dejó 12 heridos y una persona fallecida, y anunció apoyos para las familias afectadas.

“Les vamos a ayudar, vamos a restaurar la vecindad y vamos a hacer todo lo que se necesite para que tengan sus viviendas, no quiero representantes, lo vamos a hacer nosotros desde el Gobierno, va a ser individual, no va a ser a través de nadie, va a ser directamente individual, familia afectada directamente con el Gobierno de la ciudad”, dijo Sheinbaum.

“Entonces lo primero que tenemos que hacer es el censo de las 22 viviendas son 22 no, de la vecindad, una vez que tengamos el censo, no se les va a quitar el predio, por eso queremos el censo de las 22 familias y que ustedes se validen, ustedes no pueden regresar a sus viviendas porque es de alto riesgo, primer tema aquí, me voy a quedar hasta que no censemos a las 22 familias, segundo tema: vivienda temporal, a dónde se van a ir a vivir y el apoyo que van a recibir del Gobierno, no se pueden poner casas aquí porque siempre se generan problemas graves de salubridad y ahorita por la pandemia no es recomendable, tenemos que resolver el apoyo para ver dónde van temporalmente a vivir”, añadió Sheinbaum.