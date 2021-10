Antros y bares de CDMX no respetan medidas sanitarias; superan aforo y horario

Inició el fin de semana con semáforo verde en la Ciudad de México y los centros de entretenimiento nocturnos reanudaron operación con restricciones.

Pero, en muchos casos, estas medidas no se cumplieron.

Por ejemplo, el aforo en establecimientos rebasó el 50% permitido.

Tampoco hubo uso de cubre boca.

Los antros cerraron sus puertas a la 1 de la mañana, pero algunos continuaron operando en la madrugada, como un establecimiento ubicado sobre la calle de Álvaro Obregón en la colonia Roma.

Clientes aseguran que algunos de estos antros y discotecas estuvieron abiertos, aún con el semáforo rojo por la pandemia de COVID.

“Siempre estuvieron abiertos y te puedo decir lugares, te puedo decir horarios, semáforo rojo desde que estuvimos en pandemia siempre estuvieron abiertos ¿Y no te dio miedo de venir? No, nunca, nunca me he enfermado. No tengo ni la vacuna güey, con eso te digo todo ¿Piensas vacunarte? No, no me pienso vacunar”, señaló Juan Carlos, cliente de antro.