Candidata de ‘Juntos Haremos Historia’ en Chimalhuacán denuncia acoso de Antorcha Campesina

En Chimalhuacán, Estado de México, feudo del grupo Antorcha Campesina, acosan a la candidata Xóchitl Flores, de la coalición “Juntos Haremos Historia” a la presidencia.

“En el año 2000, llegaron estos señores y se hicieron multimillonarios de Chimalhuacán. Ahora resulta que son grandes empresarios, lo que ven que no tiene dueño, van y lo invaden”, dijo la candidata Xóchitl Flores.

Flores afirma que ha sufrido una serie de ataques y agresiones por evidenciar la corrupción de Jesús Tolentino Román, candidato del PRI e integrante de Antorcha Campesina, quien pretende ser alcalde por cuarta ocasión.

Desde hace 21 años, la organización priista Antorcha Campesina mantiene el control político y económico de Chimalhuacán, mientras Tolentino Román busca reelegirse como presidente municipal su esposa, Marisela Serrano, también pretende ser alcaldesa del municipio vecino de Ixtapaluca, por tercera ocasión.

En enero del 2019, En Punto documentó que esta organización creada por Aquiles Córdova Moran hace 46 años, han establecido una serie de gasolineras en Chimalhuacán e Ixtapaluca, considerados sus principales bastiones y utilizan recursos públicos para beneficiar a sus empresas.

La candidata de la coalición reitera que Tolentino Román está usando incluso el helicóptero de la Policía municipal de Chimalhuacán para amedrentar a sus adversarios políticos.

Flores asegura que los antorchistas también les están destruyendo su propaganda política y que no puede recorrer algunas colonias de Chimalhuacán porque han sido creadas por Antorcha Campesina en terrenos que previamente habían invadido.

“Nos han estado robando nuestras lonas, nos han estado desmanchando nuestras bardas, esto lo hacen en las madrugadas, ya los detectamos, llegan camionetas blancas con tipos“, denunció la candidata.

“La colonia Adolfo López Mateos, ha sido olvidada por estos gobiernos, esta es la otra cara de Chimalhuacán. Aquí nada más pueden entrar ellos. Si entra alguna otra brigada de otro partido de Morena, pues no, no les permiten la misma ciudadanía porque está amenazada, que aquí no puede entrar otro partido”, concluyó la candidata de “Juntos Haremos Historia”.