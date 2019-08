Antes del robo a la Casa de Moneda se solicitó reforzar la seguridad, revela gerente

El pasado 6 de agosto, tres hombres asaltaron una tienda de la Casa de Moneda en Paseo de la Reforma llevándose mil 500 centenarios y otras piezas por un valor de 50 millones de pesos.

Te recomendamos: Identifican a dos sujetos que robaron centenarios en la Casa de Moneda

A la sorpresa de que semejante botín estuviera tan poco resguardado, le siguieron comentarios de las propias autoridades de que los asaltantes debieron contar con ayuda de los trabajadores del lugar.

El gerente de ventas de la tienda platicó con en punto y nos mostró correos donde solicita se mejoren las condiciones de resguardo y la negativa que recibió por motivos de austeridad.

“Llega una persona, nos dice, no a gritos, sino de una manera más bien discreta que bajemos la mirada, que no gritemos y que no los volteemos a ver”, narró Miguel Ángel Ibarra, gerente de Ventas Directas de Casa de Moneda.

Miguel Ángel Ibarra es el gerente de Venta Directa de la Casa de Moneda en avenida Reforma.

Cuenta cómo entraron tres delincuentes al lugar el 6 de agosto.

Dice que los asaltantes amagaron al único guardia de la tienda.

Que antes de los recortes, más personal estaba destinado a labores de vigilancia.

Que los delincuentes también amagaron al personal y los llevaron a todos hasta la bóveda que se encuentra junto al área de atención al público.

“Nos llevan al área, la parte donde todo el mundo tiene acceso por medio de los videos”, detalló Miguel Ángel.

Miguel aparece hincado en la bóveda, mientras los ladrones sacan mil 500 centenarios que eran parte del pedido de un solo cliente.

Los centenarios llevaban poco más de 15 días en la tienda, esperaban recibir entre el 6 y el 12 de agosto 200 medallas conmemorativas para completar el pedido y hacer una sola entrega.

Miguel asegura que el elemento de seguridad sí activó el botón de pánico.

“Sí se hizo sonar la alarma, incluso hay una persona que monitorea los movimientos de todas las cámaras para que en caso de que tengamos un percance la gente pueda reaccionar de manera rápida”, dijo Miguel Ángel Ibarra, gerente de Ventas Directas de Casa de Moneda México.

El gerente dice que desde principios de junio había solicitado modificar un área para incorporar una puerta de seguridad, y que en ese espacio se pudieran resguardar este tipo de valores.

Tras diversas cotizaciones, la empresa designada entregó un calendario de trabajos en el que fijó como fecha de conclusión el 13 de julio. Pero esto no ocurrió.

Según un correo electrónico que recibo el 25 de junio de este año, la directora corporativa de comercialización de Casa de Moneda, canceló el proyecto.

“Fue ella quien finalmente canceló esta requisición que yo hice y en la cual estuvo de acuerdo pero que canceló precisamente por el costo, que el costo ascendía a unos 55 mil pesos”, comentó Miguel Ángel Ibarra, gerente de Ventas Directas de Casa de Moneda.

Miguel Ángel y los empleados de esta tienda temen ser los chivos expiatorios de este robo.

“Recibimos información de algunos compañeros de que pues iban a pedir nuestras cabezas; si es eso no se nos limiten nuestros derechos, que se respeten nuestras garantías y que se nos liquide de la manera correcta y que se nos despida de la manera correcta”, indicó Miguel Ángel Ibarra, gerente de Ventas Directas de Casa de Moneda México.

Con información de Raymundo Pérez Arellano y Adrián Tinoco.

LLH