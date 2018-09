Antes de amnistía, reconciliación y justicia, dice Olga Sánchez

Olga Sánchez Cordero, próxima Secretaria de Gobernación, señaló que antes de que se presente al Congreso de la Unión la iniciativa para la Ley de Amnistía, se trabajará en la reconciliación y la justicia para las víctimas.

Reiteró que se hará todo lo humanamente posible para subsanar el daño sufrido a consecuencia de la violencia en el país.

“Todavía la ley de Amnistía no va a ser de saque, va a ser ya después que tengamos en marcha el proceso de justicia transicional, ayer, estuvimos el viernes con las víctimas, ustedes presenciaron esta tragedia humana que están viviendo estas familias, entonces una vez que tengamos los insumos necesarios vamos a elaborar la ley de amnistía […] al final del proceso de justicia transicional, después del proceso de verdad y justicia, sería uno de los mecanismos de no repetición”, afirmó.

La Ministra en retiró se molestó al ser cuestionada sobre la posibilidad de que no pudieran cumplirse algunas de las promesas que el Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador hizo en campaña. Dijo que, en el caso de las víctimas, no se hicieron compromisos que no se pudieran cumplir.

“¿Se plantean propuestas que no podrían ser cumplidas?

— ¡¿Cuáles propuestas, cuáles propuestas?! Estamos recibiendo estos datos de violencia, vamos a tratar de resolver dentro de lo humanamente posible la tragedia de estas familias, es todo lo que les puedo decir, qué más te puedo decir, y cuál es la promesa de Andrés Manuel en relación a esto ¡¿Cuál fue la promesa de Andrés Manuel?! […] De las víctimas nunca habló más que de lo que se pudiera hacer con ellas”, conversó.

Dijo que los programas sociales prometidos en campaña como las becas y capacitación para jóvenes si se cumplirán.

Previamente, al participar en el Foro Forbes 2018, hizo un llamado a los empresarios a sumarse a los programas de capacitación de jóvenes y anunció que en los próximos días iniciarán un censo en todo el país para conocer, con el apoyo de 7 mil voluntarios, las necesidades de cada familia mexicana.

(Con información de Carolina Altolaguirre)

