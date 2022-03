Ante la falta de escuela, alumnos de la primaria Cristóbal Colón toman clases el Museo de Fotografía

Los alumnos de la primaria pública Cristóbal Colón continúan su búsqueda por un lugar en donde puedan tomar clases.

Llegaron nuevamente a la avenida Anillo de Circunvalación, en donde hasta hace unos días estuvieron exigiendo un espacio. Y desde ahí se movieron hasta el museo Archivo de la Fotografía, localizado en la calle de República Guatemala.

Llevaban sus bancos y útiles escolares. Todos los alumnos iban uniformados.

Pasaron frente a Palacio Nacional, maestros, alumnos y padres de familia.

Llegaron al Museo Archivo de la Fotografía, que se localiza a un lado del Museo del Templo Mayor.

Ingresaron por la puerta principal sin que nadie se opusiera y se instalaron a tomar clase en una de las salas del museo.

Héctor Pavel Rodríguez, quien dijo ser padre de familia, dio a conocer que buscan mantenerse en este museo hasta que la autoridad les dé un sitio definitivo que cubra las necesidades de los alumnos.

Dio a conocer que instalarán una mesa de negociaciones con la autoridad para juntos encontrar una solución para los alumnos de la Escuela Cristóbal Colón, que tienen más de un año que iniciaron protestas, para exigir un espacio digno.

“Hemos agotado todos los recursos y, desgraciadamente, como les repito, no nos dejaron otra opción”, dijo Héctor Pavel Rodríguez, padre de familia.

Los alumnos de la primaria Cristóbal Colón están en esta situación porque cerró el edificio que albergaba a la escuela.

De acuerdo con los padres de familia, el dueño del inmueble, ubicado en la calle Corregidora, les pidió el edificio y además tiene un dictamen de Protección Civil que le impide seguir operando.

Sobre este problema habló al terminar un recorrido en una escuela, la jefa de gobierno.

“¿Qué es lo que pasó?, esa escuela era un espacio rentado por la Secretaría de Educación Pública, que tiene problemas estructurales; el dueño del inmueble ya no quiere rentarlo para escuela, entonces no solamente es el tema de arreglarlo, sino que además es un espacio rentado y el dueño ya no quiere que sea escuela”, afirmó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.