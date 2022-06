Ante la escasez se comienza a agotar el agua purificada en Nuevo León

En algunos municipios de Nuevo León el agua purificada ya se agotó en las tiendas de autoservicio.

Norma y Alejandra caminaron por varias calles de su colonia para buscar un garrafón de agua, pero su esfuerzo fue inútil. No encontraron.

Fue necesario que buscaran en otros lugares lejos de su casa, pero tampoco tuvieron suerte.

En el municipio de San Nicolás ya ni de 4 a 10 de la mañana reciben agua potable como lo había anunciado el Gobierno del Estado para la zona metropolitana de Monterrey y municipios de la periferia, esto esta trastornando completamente la vida de cientos de familias.

“Tenemos que ir a otras tiendas a poder buscar donde hacer del baño, donde nos presten baño, hay algunas partes donde no nos prestan el baño porque pues obvio es para sus empleados, pero cómo es posible que tenemos que ir a otros lados a buscar donde hacer del baño porque en la casa no hay para echarle a los baños y bañarnos en otros lados aparte”, dijo Norma Rebolloso, vecina de San Nicolás.

Pero la situación se complica, porque ahora ya no hay agua para tomar, ya se reporta desabasto de agua embotellada y quienes la encuentran deben de pagar más por ella.

“Ahorita acaba de ir mi hijo, le digo ve a ver si ya tienen agua, tampoco, no hay agua, ahorita ya fue a bañarse a otro lugar; dijo: mamá pues déjame ir a ver dónde consigo si con un amigo o a ver con quien me da chance para ir a este, a bañarme, eh, mi marido se llevó ahorita tres, cuatro, cuatro tambos de, de agua para Monterrey a surtirlos y ahorita le marco y me dice sabes que, no he encontrado agua, dice esta carísima el agua”, agregó.