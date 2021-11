Ante el temor del crimen organizado, jóvenes mexicanos intentan cruzar a EEUU

Cada vez son detenidos más migrantes mexicanos intentando cruzar la frontera con los Estados Unidos, 59 mil 985 es el último dato, un aumento considerable respecto al punto más bajo que fue en abril de 2020 ¿Por qué se están yendo otra vez los jóvenes?

Después de un séptimo intento fallido de cruzar ilegalmente a Estados Unidos, Abisay Ambriz de 27 años de edad y su amigo Fernando de 18, decidieron regresar a su tierra de origen, Turicato, Michoacán.

“Me regresé hace como 8 días, pues ya me cansé de andar por allá batallando, sin dinero, sí se decepciona uno, pero pues acá está peor, aquí no hay futuro”, Abisay Ambriz. Migrante Turicato, Michoacán.

Dice que ante la falta de oportunidades en la comunidad, la única opción para muchos termina siendo incorporarse al crimen organizado.

“Yo prefiero irme que estar ahí en eso, hay muchas personas, amigos, que han entrado ahí y no les va nada bien, algunos están muertos”, Abisay Ambriz. Migrante Turicato, Michoacán.

En Turicato, uno de los 113 municipios de Michoacán, 69 por ciento de su población vive en pobreza y un 21 por ciento en pobreza extrema, es el municipio con mayor pérdida poblacional del estado debido a la migración; en los últimos 10 años perdió 2 mil 821 habitantes. Además, en las 8 mil viviendas del municipio reportan tener por lo menos a uno de sus miembros viviendo en Estados Unidos.

“La gente se va porque no hay apoyo para el campo, porque no hay el tema de la atención educativa, el tema relacionado con los bajos salarios, esta situación aunado al tema de la seguridad, pues una de las alternativas que ven es irse del lugar, eso nos habla de la irresponsabilidad histórica que han tenido muchas autoridades respecto al tema migratorio”, Brenda Fraga. Secretaría del Migrante, Michoacán.

El Instituto Nacional de Migración reportó que de enero al 14 de octubre de este año, ha atendido 181 mil connacionales deportados de Estados Unidos, 14 mil 622 son originarios de Michoacán. El principal punto de deportación ha sido Baja California, con 93 mil retornados.

En su sexto intento por cruzar a Estados Unidos, Teodulfo de 27 años de edad, originario de Turicato, fue deportado, cuenta que en México solo gana 150 pesos cortando caña o maíz. Además, vio como algunos de sus amigos eran reclutados por el crimen organizado.

“Se siente uno mal cuando lo agarran y lo regresan para atrás. Lo que pasa es que no hay futuro aquí, muchas veces no te queda otra opción y si no tienes familiares quién responda por ti allá en Estados Unidos, pues mucha gente ahora sí que tiene que involucrarse a eso”, Teodulfo Monje. Migrante Turicato, Michoacán.

“Nosotros ahí en el municipio pues simplemente yo veo ahí a los jóvenes en el deporte o trabajando de jornaleros, no he visto otra cosa”, Vicente Gómez. Presidente Municipal Turicato, Michoacán.